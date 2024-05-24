Mersin'de minibüs ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 21 ADP 811 plakalı akaryakıt yüklü tanker ile 27 AHO 166 plakalı minibüs, Anamur-Gazipaşa D-400 kara yolu Uçarı Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi.





