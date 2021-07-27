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Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

27.07.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir iş yerinin önünden motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki bir iş yerinin önüne park ettiği 01 EJK 69 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden E.U, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, zanlının, iş yeri önündeki motosikleti alarak bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

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