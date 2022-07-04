YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

04.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin Erdemli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonu çalışanı Ahmet Yetkin, park halindeki 33 VT 639 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Yetkin, istasyona gelen bir kişinin, motosikletini alarak bölgeden uzaklaştığını gördü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yetkin'in şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz zanlının, motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzdaMersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğulduSamsun'da boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)Van'da 22 fabrikanın toplu açılış, temel atma ve tahsis töreni düzenlendi (1)
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:20
Öğle
12:51
İkindi
16:41
Akşam
20:11
Yatsı
21:48
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini yaptırdı! Dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Göğüslerini yaptırdı! Dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.