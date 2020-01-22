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Mersin'de muhtarın seraları tahrip edildi

MERSİN HABERLERİ  | 22.01.2020 18:09 | Son Güncelleme

Mersin'de muhtarın seraları tahrip edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde bir muhtara ait seralara kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eski Mezitli Mahallesi'nin muhtarı Veysel Gılıçoğlu'na ait iki seradaki üzüm asmaları kesildi, sera naylonları bıçakla parçalandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine serasına gelen Gılıçoğlu, seralarının tahrip edildiğini fark etmesiyle gözyaşı döktü.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Gılıçoğlu ve ailesini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, böyle bir manzarayla karşılaşmanın üzüntü verici olduğunu belirtti.

Gılıçoğlu'nun zarara uğradığını aktaran Tarhan, şunları kaydetti:

"Dün binlerce orman ağacını katleden kişilere tepkisini dile getiren muhtarımızın bu kez serasında bulunan asmalar aynı akıbete uğradı. Bunu yapanlar buranın Gılıçoğlu'na ait olduğunu bilerek yaptılar. Manidar bir durum. Bu katliamı yapanların yanına kar kalmasın diye mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Faillerin bulunarak ceza almaları için olayın peşini bırakmayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Mezitli Sera Zarar

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