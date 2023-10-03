YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

Mersin'de Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

03.10.2023 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal'ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu H. Yağal'ın; Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

H. Yağal'ın ayrıca gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı "çocuğun cinsel istismarı"ndan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın beraatı, anne S. Yağal'ın ise cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler, 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.

H. Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulp’ta yağmurun ardından oluşan sis görsel şölene döndüKulp’ta yağmurun ardından oluşan sis görsel şölene döndü
Denizli’de Ege’nin en büyük kitap fuarı için geri sayım başladıDenizli’de Ege’nin en büyük kitap fuarı için geri sayım başladı
Elazığ’da ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kutlandıElazığ’da ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin Gülnar Müslüme Yağal mütalaa

Mersin Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:36
İkindi
15:55
Akşam
18:31
Yatsı
19:45

Mersin Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Hati eczanesi
Mezitli
Berat eczanesi
Mezitli
Bilgen eczanesi
Silifke
Birsen eczanesi
Akdeniz
Canan eczanesi
Mut
Çiğdem eczanesi
Yenisehir
Erdem eczanesi
Anamur
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.