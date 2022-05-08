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Mersin'de okul ve mezarlıklardan musluk çalan zanlı tutuklandı

08.05.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de okul ve mezarlıklardan musluk çalan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde okul ve mezarlıklardan musluk çalan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki okul ve 3 mezarlıktan çok sayıda musluk çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, muslukları çalan zanlının S.D. olduğunu belirledi.

S.D. ve muslukları satın alan 2 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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