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Mersin'de orman yangınından etkilenen alanlarda anemonlar çiçek açıyor

11.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de orman yangınından etkilenen alanlarda anemonlar çiçek açıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlarda doğada kendiliğinden yetişen anemonlar (dağ lalesi) çiçek açmaya başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, ilçede geçen yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda yürütülen çalışmalar, doğanın yeniden canlanmasını sağlıyor.

Toprak işleme ve enkaz temizliği yapılıp fidan dikimiyle yeniden ağaçlandırılan orman alanlarına, kendiliğinden yetişen ve baharla çiçek açan bitkiler de renk katıyor.

Çiçek açan dağ laleleri, ormanlık alanların "kırmızı süsü" oluyor.

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