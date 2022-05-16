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Mersin'de ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin cenazesi defnedildi

16.05.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin cenazesi defnedildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 Mayıs'ta kaybolan ve ormanlık alanda cesedi bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cenazesi toprağa verildi.

Erdemli Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Saat'in cenazesi, Tömük Mahallesi'ne getirildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Tömük Yeşildere Mezarlığı'nda defnedildi.

- Olay

Mersin'i Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Saat'in, 3 Mayıs'ta eve gelmemesi üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Saat'in cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu.

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