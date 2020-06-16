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Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 3 zanlı tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 16.06.2020 11:28 | Son Güncelleme

Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 3 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alana 2 bin 50 kök Hint keneviri diktiği iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Tepeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir şüphelinin, diktiği kök kenevirleri traktörle suladığını belirledi.

Ekipleri gördükten sonra traktörden inip kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Bölgede 1000 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aynı mahalledeki ormanlık alanın 3 ayrı noktasında yasa dışı ekim yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu bölgede ise 1050 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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