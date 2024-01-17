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Mersin'de otobüs kazasında ölen 9 kişiden 2'sinin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi

AA AA
17.01.2024 09:09 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden şoför ve bir yolcunun cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedildi.

Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilen otobüste şoför Hüseyin Tayşun (43) ve yolculardan Huzan Sunmez'in (22) cenazesi Mersin'deki işlemlerin ardından yakınları tarafından Silopi'ye getirildi.

Şoför Tayşun'un cenazesi ilçenin Birlik köyündeki mezarlıkta, Sunmez'in cenazesi ise ilçedeki Başak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Tayşun'un kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, dün D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp, şarampole devrilmişti.

Kazada otobüs şoförünün de aralarında olduğu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Silopi otobüs kazası

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