Mersin'de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Cahit Fındık idaresindeki 33 VME 60 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda Süleyman Aydın yönetimindeki 33 VKD 07 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Otomobilde bulunan 5 kişi ile kamyonette yolculuk eden iki kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Cahit Fındık, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fındık, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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