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Mersin'de otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

15.09.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de otomobilde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde 36 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak avcılık için üretilen seri numarasız av tüfekleri taşıdığı belirlenen araç takibe alındı.

Mut ilçesinde durdurulan otomobilde, 36 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Jandarma ekipleri araçtaki 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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Mersin Mut jandarma operasyon

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