Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti.
Tarsus-Pozantı TEM Otoyolu Eskişehir Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Z. ve H.Ç'ye çarptı.
Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin de öldüğünü belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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