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Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

21.06.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.

Oğuz T. yönetimindeki 06 FK 2495 plakalı otomobil, Kocahasanlı Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nihal Bozkurt'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Bozkurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bozkurt'un cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

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