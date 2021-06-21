Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.

Oğuz T. yönetimindeki 06 FK 2495 plakalı otomobil, Kocahasanlı Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nihal Bozkurt'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Bozkurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bozkurt'un cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz