Mersin'de otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde otomobil, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekibi, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin çocuğa çarpması yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz