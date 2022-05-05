Mersin'de otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Y.D. (35) yönetimindeki otomobil, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda S.A.S. (26) idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Y.D'nin kullandığı otomobilin önce motosiklete, daha sonra duvara ve ardından başka bir araca çarpması yer aldı.
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