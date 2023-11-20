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Mersin'de PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

20.11.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi. Şüphelilerden birinin, terör örgütüyle bağlantısı olduğu da tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir, Akdeniz ve Gülnar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Mersin jandarma operasyon terör örgütü

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