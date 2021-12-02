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Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

02.12.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de plastik ham madde yüklü tır yandı

MERSİN (AA)- Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan plastik ham madde yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

S.K. yönetimindeki 01 AHJ 100 plakalı plastik ham madde yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Bunu fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

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