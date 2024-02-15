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Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 8 sanık beraat etti

AA AA
15.02.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne 2022'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuksuz yargılanan 8 sanığın beraatine karar verildi.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B, Ahmet E. ve Fatih S'nin haklarındaki suçlamalardan beraatine hükmetti.

Heyet, firari sanıklar Dilşah Ercan ve Ahmet Ahmo'nun dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

OLAY

Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda, polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Saldırıyla ilgili mütalaada, 2'si firari 10 sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs", "kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs", "mala ve kamu malına zarar verme" ile "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından ceza istenmişti.

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