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Mersin'de polisin adım adım izlediği araçtan 55,5 kilogram eroin çıktı

MERSİN HABERLERİ  | 29.10.2020 15:20 | Son Güncelleme

Sürücünün gözaltına alındığı operasyon, polis kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55,5 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sevkiyatta kullanılan hafif ticari aracı belirleyip takibe aldı, güzergah boyunca adım adım izledi.

Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde etrafı sarılan araçta, narkotik köpeği "Anka" ile yapılan aramada 55,5 kilogram eroin bulundu, sürücü A.O. gözaltına alındı.

Öte yandan, polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüsünde, ekiplerin geniş güvenlik önlemleri altında şüpheli aracı takip etmesi ve ara sokağa girdiğinde etrafının sarılması yer alıyor.

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