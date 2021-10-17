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Mersin'de rafting yaparken botu alabora olan kişi boğuldu

17.10.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de rafting yaparken botu alabora olan kişi boğuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde rafting yaparken botunun alabora olması sonucu suya düşen kişi boğuldu.

Göksu Nehri'ne açılan Savaş Erçal, botun dalgalar nedeniyle alabora olması sonucu suya düştü.

Görgü tanıklarınca haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, nehirde yaptıkları aramada Erçal'ın cansız bedenini buldu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.

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