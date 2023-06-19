Mersin'de ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde terk edilmiş 1712 hektar ve Silifke İlçesinde terk edilmiş 114 bin 4 hektarlık 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulüyle ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Taban ihale bedelleri sırasıyla 170 bin 16 lira 65 kuruş ve 194 bin 38 lira 94 kuruş, geçici teminat bedelleri ise 5 bin 821 lira 17 kuruş ve 5 bin 100 lira 50 kuruş olarak belirlenen sahaların ihalesi, 3 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te Mersin Valiliği hizmet binasında yapılacak.

İsteklilerin, tekliflerini ihale gün ve saatinde dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmesi gerekecek.

Ayrıca Ordu'da YG ve AG elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ve Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Ordu'daki Ünye Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, "kapalı zarf teklif alma" usulü ile ihale edilecektir.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihale, 6 Temmuz'da saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında gerçekleştirilecek.

