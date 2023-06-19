YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mersin'de ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

Mersin'de ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

19.06.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde terk edilmiş 1712 hektar ve Silifke İlçesinde terk edilmiş 114 bin 4 hektarlık 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulüyle ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Taban ihale bedelleri sırasıyla 170 bin 16 lira 65 kuruş ve 194 bin 38 lira 94 kuruş, geçici teminat bedelleri ise 5 bin 821 lira 17 kuruş ve 5 bin 100 lira 50 kuruş olarak belirlenen sahaların ihalesi, 3 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te Mersin Valiliği hizmet binasında yapılacak.

İsteklilerin, tekliflerini ihale gün ve saatinde dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmesi gerekecek.

Ayrıca Ordu'da YG ve AG elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ve Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak Ordu'daki Ünye Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, "kapalı zarf teklif alma" usulü ile ihale edilecektir.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihale, 6 Temmuz'da saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da silahla vurulan 24 yaşındaki kadın avukat hayatını kaybettiAnkara'da silahla vurulan 24 yaşındaki kadın avukat hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

Ankara Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam
20:27
Yatsı
22:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Yeşilöz begüm eczanesi
Kecioren
Ege merkez eczanesi
Mamak
Polatli eczanesi
Polatli
Güzeltepe eczanesi
Cankaya
İnce eczanesi
Elmadag
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.