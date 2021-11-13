YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de safran hasadı

Mersin'de safran hasadı

13.11.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de safran hasadı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde safran hasadı yapıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında eylülde ekilen safranın hasadı Değirmençay Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçede iki ayrı tarlada safran ekimi yapıldığını belirtti.

Daha az sulanan tarladan daha yüksek verim aldıklarına dikkati çeken Özyiğit, safran üretimini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Üretici Naile Boz da projede kadın girişimci olarak yer aldığını, hedefinin üretimi artırmak olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Mersin'de Trabzon hurmasının hasadı gerçekleştirildiMersin'de Trabzon hurmasının hasadı gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 13 Kasım Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:31
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
18:58

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cumartesi

Deren Eczanesi
Akdeniz
Deren Eczanesi
Akdeniz
Deren Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.