YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı

21.05.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında Mersin'de 11 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde 171 zanlıya yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, kentte 6 aydır teknik ve fiziki takibi yapılan suç örgütü şüphelilerinin adreslerine baskın düzenlendi.

Ekiplerin, 14 adrese düzenlediği operasyonda "suç amaçlı örgüt kurma", "nitelikli yağma" ve "tehdit" suçlarından haklarında yakalama kararı verilen A.E, Ç.P, İ.Y, İ.H.E, M.Y, M.E.E, M.H.E, S.Y, Z.A, Y.Y. ve Y.E. gözaltına alındı.

Adreslerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 200 lira, araç satış sözleşmeleri, alacak ve verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:23
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:54
Yatsı
21:25

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Botan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.