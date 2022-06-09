Mersin'de sahipsiz köpek ve yeni doğan 11 yavrusuna vatandaş sahip çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, müstakil evin merdiven boşluğunda doğum yapan sahipsiz köpek ile 11 yavrusunun bakımını ev sahibi kadın üstlendi.

Keben Mahallesi'nde çilek tarlasında çalışan Songül Sarıkaya, sabah saatlerinde işe gittiği sırada merdiven boşluğunda sahipsiz köpek olduğunu gördü.

Köpeğin yeni doğum yaptığını fark eden Sarıkaya, anne ile 11 yavrusunu veterinere götürerek kontrollerini yaptırdı.

Kontrolün ardından sahipsiz hayvana "Maya" adını veren Sarıkaya, köpek ile yavrularına evinde bakmaya başladı.

Sarıkaya, gazetecilere köpek ile yavrularını tesadüfen gördüğünü belirterek "Çocuklarımla köpekleri sahiplenip, yemek verdik. Birileri onlara sahip çıkana kadar bakmaya devam edeceğim. Bunları bana Allah gönderdi. Onlar benim için tanrı misafiri." dedi.

Veteriner Lokman Eren de köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

