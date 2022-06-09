YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de sahipsiz köpek ve yeni doğan 11 yavrusuna vatandaş sahip çıktı

Mersin'de sahipsiz köpek ve yeni doğan 11 yavrusuna vatandaş sahip çıktı

09.06.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sahipsiz köpek ve yeni doğan 11 yavrusuna vatandaş sahip çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, müstakil evin merdiven boşluğunda doğum yapan sahipsiz köpek ile 11 yavrusunun bakımını ev sahibi kadın üstlendi.

Keben Mahallesi'nde çilek tarlasında çalışan Songül Sarıkaya, sabah saatlerinde işe gittiği sırada merdiven boşluğunda sahipsiz köpek olduğunu gördü.

Köpeğin yeni doğum yaptığını fark eden Sarıkaya, anne ile 11 yavrusunu veterinere götürerek kontrollerini yaptırdı.

Kontrolün ardından sahipsiz hayvana "Maya" adını veren Sarıkaya, köpek ile yavrularına evinde bakmaya başladı.

Sarıkaya, gazetecilere köpek ile yavrularını tesadüfen gördüğünü belirterek "Çocuklarımla köpekleri sahiplenip, yemek verdik. Birileri onlara sahip çıkana kadar bakmaya devam edeceğim. Bunları bana Allah gönderdi. Onlar benim için tanrı misafiri." dedi.

Veteriner Lokman Eren de köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarsus'ta 200 bin ton karpuz, 50 bin ton kavun rekoltesi bekleniyorTarsus'ta 200 bin ton karpuz, 50 bin ton kavun rekoltesi bekleniyor
Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladıKonyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı
Halı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyorHalı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:46
İkindi
16:36
Akşam
20:06
Yatsı
21:42
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.