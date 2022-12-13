YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de "sahte doktor" güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı

Mersin'de "sahte doktor" güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı

13.12.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı hastanede önlük isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalanıp polise teslim edildi.

Mİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesindeki hastaneye giden M.K.U, kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı görevlilerden önlük istedi.

Çocuk Yoğun Bakım Servisine giriş yapmaya çalıştığı sırada doktor olmadığı anlaşılan şüpheli, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.U. emniyete götürüldü.

Şüpheli ifadesinde, Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde muayene olabilmek için gittiği hastanede, boş olan bir odadan doktor önlüğü aldığını, bu sayede kendisini meslektaşı olarak tanıttığı doktora muayene olduktan sonra önlükle hastaneden ayrılıp, evine gittiğini belirtti.

Daha sonra doktorluk mesleğini merak ettiği için aynı günün gece saatlerinde tekrar hastaneye gittiğini ileri süren M.K.U, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinden giriş yapmaya çalıştığı sırada üzerindeki önlüğün içerisindeki takip cihazı alarmının çalması üzerine güvenlik görevlilerince yakalandığını, onlara da sağlık personeli olduğu, gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığı ve önlüğü bırakmak için geldiği yalanını söylediğini anlattı.

Zanlı, önlüğü bıraktıktan sonra Çocuk Yoğun Bakım Servisine gittiğini, bina girişinde kendisini "anestezi doktoru" olarak tanıttığı çalışanlardan önlük istediğini, temizlik görevlileriyle servise giriş yaptığı sırada doktor olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını belirtti.

"Sahte doktor" M.K.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de trafik kazası: 1 ölüMersin’de trafik kazası: 1 ölü
Kars'ta yoğun kar sürücüleri zorlarken öğrencilere oyun oluyorKars'ta yoğun kar sürücüleri zorlarken öğrencilere oyun oluyor
Mersin’de trafik kazası: 1 ölüMersin’de trafik kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin hastane güvenlik önlük

Mersin Namaz Vakitleri 13 Aralık Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:38
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:53
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Umrede krem tanıtımıyla tepki çekmişti! Bu sefer umre pozuyla...

Umrede krem tanıtımıyla tepki çekmişti! Bu sefer umre pozuyla...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.