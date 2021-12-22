Mersin'de sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 43 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri yasa dışı bir şekilde etil alkol ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 17 şişe ve küçük bidon içerisinde 43 litre etil alkol ve 8 anason kiti ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

