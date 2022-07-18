Mersin'de sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilinde sahte polis kimliği ve kıyafetleri bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta, sahte emniyet amiri kimliği ve 2 taşıt tanıma kartı, polis yeleği, şapkası ve beresi, 10 tabanca fişeği, 2 biber gazı, cop ve 174 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

