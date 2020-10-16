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Mersin'de sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN HABERLERİ  | 16.10.2020 02:45 | Son Güncelleme

Mersin'de sandık deposunda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde limon sandığı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Menderes Mahallesi Eskiköy Sokak'ta bulunan iki katlı evin zemin katındaki limon sandıklarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek depodaki malzemeleri dışarı çıkardı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda hasar oluştu.

Yangında içeride olduğunu sandığı babasını kurtarmaya çalışan Mehmet Ali Topçu yoğun dumandan etkilendi.

Topçu, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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