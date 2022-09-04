Mersin'de seyir halindeki traktör römorkundan düşen kadın yaralandı

MERSİN (AA ) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı römorktan düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alifakı Mahallesi'nde Hüseyin Ağca'nın kullandığı 01 FED 80 plakalı traktöre bağlı römorkun devrilmesi sonucu Hatice Dönmez Ağca yere düştü.

Römork ve eşyalar arasında sıkışan Ağca, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ağca, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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