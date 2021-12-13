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Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

13.12.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 6 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi

Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı zanlıların iki adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde biri kurusıkı 5'i ruhsatsız 6 tabanca, iki ruhsatsız pompalı tüfek, silahlara ait 108 fişek, 13 pompalı tüfek kartuşu, 392 uyuşturucu hap ve döner bıçağı ele geçirildi.

Ekipler 10 zanlıyı gözaltına aldı.

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