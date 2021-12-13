Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı zanlıların iki adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde biri kurusıkı 5'i ruhsatsız 6 tabanca, iki ruhsatsız pompalı tüfek, silahlara ait 108 fişek, 13 pompalı tüfek kartuşu, 392 uyuşturucu hap ve döner bıçağı ele geçirildi.
Ekipler 10 zanlıyı gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz