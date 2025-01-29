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Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA AA
29.01.2025 12:28
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, bir mekanda tartışan iki grup, daha sonra Müfide İlhan Mahallesi D-400 kara yolunda karşılaştı.

Burada tartışmanın devam etmesi sonucu çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk (29), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Türk'ün, 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün yeğeni ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu olduğu öğrenildi.

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Akdeniz Mersin ölü silahlı kavga

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