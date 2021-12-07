Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adalet Sarayı'ndan çıkan T.T ve A.F.S, daha önce husumetli oldukları öne sürülen S.Ç ile karşılaştı.
İddiaya göre, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç'nin üzerindeki tabancayla ateş açması sonucu T. T ve A.F.S yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz