Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Belen Mahallesi'nde yaşayan Ali Kumbul (30), evinin yanındaki tavuklara bakmak isterken husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, Kumbul'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kumbul'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

