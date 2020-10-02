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Mersin’de sivrisinekle biyolojik mücadele

MERSİN HABERLERİ  | 02.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince sivrisinekle biyolojik mücadele kapsamında binlerce lepistes balığı üretildiği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sivrisinekle mücadelede kimyasal yöntemlerin yanı sıra biyolojik mücadele çalışmaları da sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince sivrisinekle biyolojik mücadele kapsamında binlerce lepistes balığı üretildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sivrisinekle mücadelede kimyasal yöntemlerin yanı sıra biyolojik mücadele çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda, bir tür süs balığı olan ve sivrisinek larvalarıyla beslenen lepistes balıklarının çoğaltılması ve il genelinde bulunan binlerce sulama havuzuna bırakılması için çalışmalar yürütülüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkalığına bağlı Tarsus Gençlik Kampının doğal ortamında oluşturulan gölete bırakılan 20 lepistes balığı, hızla çoğalarak binlere ulaştı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen sivrisinekle mücadelede lepistes balıklarının kullanılması uygulamasının ilk etap çalışmaları, geçtiğimiz mayıs ayında yapılmış ve proje olumlu sonuçlar vermişti.
Sulama havuzlarına bırakıldı
İlk etapta bin adet sulama havuzuna, sivrisinek larvalarıyla beslenen lepistes balıkları bırakıldı. Hiçbir kimyasal kullanılmadan sivrisinek çoğalımının önüne geçilmesini sağlayan uygulama, oldukça külfetli olan sinekle mücadelede harcanan miktarı da asgari düzeye indiriyor. Herhangi bir kimyasal kullanılmadan ve çevre kirliliği oluşturmadan gerçekleştirilen üretimde, balıklar tamamen doğal şekilde larvaların yok olmasını sağlıyor ve sivrisineğin üremesinin önüne geçiyor. Üretilen lepistes balıkları, il genelinde ihtiyaç duyulan sulama havuzlarına bırakılacak.

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