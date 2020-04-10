Mersin'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Mersin'de yoğunluk yaşandı.

Kararın ardından kent merkezi ve merkez Yenişehir ile Mezitli ilçelerinde yoğunluk gözlendi.

Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalarda alışveriş yaptı.

Bu sırada alışveriş yapılan yerlerde uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

