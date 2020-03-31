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Mersin’de sosyal medya üzerinden ’evde egzersiz programı’

MERSİN HABERLERİ  | 31.03.2020 11:30 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden yeni içerikler sunuyor.Büyükşehir Belediyesi hazırladığı “evde egzersiz programı” da o içeriklerden birisi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürürken bir yandan da zorunlu olmadıkça evden çıkmayan vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden yeni içerikler sunuyor.
Büyükşehir Belediyesi hazırladığı “evde egzersiz programı” da o içeriklerden birisi oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı antrenörlerinden Yasemin Barutçu’un uygulamalı anlatımıyla hazırlanan videolarla, ev ortamındaki hareket kısıtlığına karşı vatandaşların bedensel fonksiyonlarının dinamik tutulması amaçlanıyor. Barutçu’nun uygulamalı anlatımıyla oluşturulan video formatlı evde egzersiz programı basit, orta ve ileri olmak üzere üç seviyeden oluşuyor. İçerikler periyodik aralıklarla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıma açılacak.
Korona virüs salgını nedeniyle evde geçirilen zamanı Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladıkları programlarla verimli bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten antrenör Barutçu, “Korona virüs nedeniyle evde olduğunuzu biliyoruz. Bu dönemde evde yapabileceğiniz basit bir egzersiz planlaması yaptık. Birinci aşamada basit seviye, nefes ve omurga kontrolü. İkinci aşamada orta seviye, karın bölgesi egzersizleri. Üçüncü aşamada ise ileri seviye, tüm vücudunuzu çalıştırabileceğiniz egzersiz planlaması. Bu süreç içerisinde her zamanla sizinle birlikte olduğumuzu unutmayın” dedi.

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