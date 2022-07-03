Mersin'de sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuğu çevredekiler kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Gazipaşa Bulvarı'nda annesiyle yürüdüğü sırada dengesini kaybeden çocuk, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Annesinin yardım talebini duyan iki genç, suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı.

Çevredekilerin de yardımıyla kanaldan çıkarılan çocuk annesine teslim edildi.

Akıntı nedeniyle zorlanan gençler, ip ve sopa yardımıyla sudan çıktı.

Kurtarılma anı, cep telefonu kamerasına yansıyan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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