YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Suriye uyruklu bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı

Mersin'de Suriye uyruklu bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı

03.09.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Suriye uyruklu bir kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin bankadan çektiği parasını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli'de Suriye uyruklu K.D'nin bankadan çekeceği 100 bin doların gasbedileceği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Banka çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, K.D'nin bankadan parayı çektikten sonra dışarıda yanına yaklaşan şüpheli H.G'ye müdahale etti.

Bu sırada kaçmaya çalışan H.G, kovalamaca sonucu elindeki bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçtiBoynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti
Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi olduAkdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
06:08
Öğle
12:46
İkindi
16:22
Akşam
19:13
Yatsı
20:31

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Banu Eczanesi
Akdeniz
Banu Eczanesi
Akdeniz
Banu Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.