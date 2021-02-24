Mersin’de taksi ücretleri zamlandı

Mersin’de taksi ücretlerine yapılan zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 3.90 liradan 5.50 liraya, kilometre ücreti ise 3.70 liradan 4.80 liraya yükseldiği bildirildi.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, bin 580 ticari taksi esnafından gelen talep ve pandemi dolayısıyla yaşanılan zorlu süreçte göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerine zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Sarı, "Akaryakıta, yedek parçaya, sigortaya, vergilere, işçiliğe gelen zamların yanı sıra pandemi nedeniyle taksici esnafımız mağdur duruma düşmüştür. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için odamız yönetim kurulu 1 Şubat 2021 tarihinde toplanarak ticari taksi taksimetre ücretlerinin arttırılmasına karar vermiştir" dedi.

Belirlenen yeni taksimetre ücretleri ise şu şekilde oldu; "Açılış ücreti 3.90 liradan 5.50 liraya, kilometre ücreti 3.70 liradan 4.80 liraya, saat ücreti (bekleme) 18 liradan 25.20 liraya.

birim metre (100 mt) 37 kuruştan 48 kuruşa, birim zaman (1 dk) 30 kuruştan 42 kuruşa ve kısa mesafe ücreti 15.00 TL."

