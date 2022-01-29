Mersin'de tamirhanede çıkan yangında iki kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Palantepe Mahallesi'nde, İ.K'nin aracının LPG deposu, H.K'nin tamirhanesindeki işlem sırasında alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini de sardı.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan İ.K. ve H.K. hastaneye kaldırıldı.



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