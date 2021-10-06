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Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı

06.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de taş ocağında devrilen kepçenin operatörü yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'de taş ocağındaki çalışma sırasında kepçenin devrilmesi sonucu yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı.

Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ Mahallesi'ndeki taş ocağında operatörlüğünü C.Ç'nin (21) yaptığı kepçe devrildi.

İş makinesinin altında kalan C.Ç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından operatörü hastaneye kaldırdı.

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