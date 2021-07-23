Mersin'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

MERSİN (AA) - Kurban Bayramı tatilini Mersin ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin farklı kentlerinden ziyaretçilerini ağırlayan Mersin ve ilçelerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Dönüş yoluna geçen tatilciler, akşam saatlerinde Mersin-Erdemli D-400 kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

Bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Ekipler, ulaşımın aksamaması ve uzun araç kuyruğunun oluşmaması için bölgedeki mesaisini sürdürüyor.



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