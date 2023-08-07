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Mersin'de tedavi edilen 2 kaplumbağa denize bırakıldı

07.08.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaralı bulunan 2 deniz kaplumbağası, tedavilerinin ardından mavi suyla buluşturuldu.

Sahilde yaklaşık 3 ay önce yaralı oldukları görülen "caretta caretta" cinsi iribaş deniz kaplumbağası ile "chelonia mydas" cinsi yeşil deniz kaplumbağası, ekiplerce Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'ne götürüldü.

Burada tedavi ve bakımları tamamlanan kaplumbağalar, marka takılmasının ardından Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahilinde düzenlenen etkinlikte denize bırakıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, etkinlikteki konuşmasında, Mersin'in deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan kentlerin başında geldiğini söyledi.

Kaplumbağaların yaklaşık 65 yaşında olduğunun tahmin edildiğini belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"İlimizde deniz kaplumbağalarının iyileştirilmesi ve kurtarılması için merkezimiz var. Çeşitli nedenlerle yaralanmış ve bir şekilde zarar görmüş kaplumbağalar bu merkeze getiriliyor. Tedavileri yapıldıktan sonra denize kavuşması sağlanıyor. Bugüne kadar 47 kaplumbağa, tedavileri yapılarak denize bırakıldı."

Pehlivan, görevli ekiplerin sahillerdeki yumurtlama alanlarında kontroller yaptığını da kaydetti.

Programa, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ömer Arslan ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü de katıldı.

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