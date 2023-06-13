YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapanlara şafak operasyonu düzenlendi

Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapanlara şafak operasyonu düzenlendi

13.06.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapanlara şafak operasyonu düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 13 zanlıya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Günün erken saatlerinde başlatılan operasyona çok sayıda polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TAG Otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandıTAG Otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandıKonyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Erzincan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldüErzincan'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Mersin nitelikli dolandırıcılık operasyon

Mersin Namaz Vakitleri 13 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:08
Yatsı
21:45

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Salı

Asya eczanesi
Mezitli
Ateş eczanesi
Gulnar
Bilgen eczanesi
Erdemli
Çiğdem eczanesi
Yenisehir
Damla eczanesi
Akdeniz
Esin eczanesi
Tarsus
Gazneli eczanesi
Silifke
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

En tarz babalara en özel hediyeler Avva'da! Marka Günü'ne özel indirimler sizi bekliyor

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.