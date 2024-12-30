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  4. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA AA
30.12.2024 11:08
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Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde ihtiyaç sahibi kişilere yüksek faiz karşılığında altın ve para verip tehditle senet imzalattığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 4 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 milyon lira değerinde 22 senet, iki borç defteri, tabanca ve 15 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin jandarma

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