Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple, zanlılar Mehmet Ş. ve Necati Ş'nin adresleri belirlendi.

Zanlılar, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda çek, senet ve devir sözleşmeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ş. ve Necati Ş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz