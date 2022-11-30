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Mersin'de terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

30.11.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kentte 25 Kasım'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlıların ifadeleri ile ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu Suriye'de silahlı faaliyet gösteren iki YPG şüphelisinin Mersin'de bulunduğunu tespit etti.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 50 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda zanlılardan N.E. ve O.A. gözaltına alındı.

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ypg Gözaltı Mersin operasyon terör örgütü

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