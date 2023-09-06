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Mersin'de tescilli Silifke yoğurdu için yarışma düzenlendi

06.09.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de coğrafi işaret belgesiyle tescilli Silifke yoğurdunu en iyi yapma ve yeme yarışması organize edildi.

  1. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında Emekliler Kıraathanesi'nin bahçesinde düzenlenen en iyi yoğurt yapma yarışmasına 20 kişi katıldı.

Yarışmacıların önceden hazırlayıp alana getirdiği yoğurtlar, jürinin beğenisine sunuldu.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise 4 kişi, tepsiye dökülen yoğurtları hızlıca yiyerek içerisindeki çeyrek altını bulmaya çalıştı.

Jürinin değerlendirmesinin ardından dereceye girenlere altın ve para ödülü verildi.

Katılımcıları tebrik eden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, coğrafi işaret belgesiyle tescilli Silifke yoğurdunun, türkülere konu olduğunu hatırlattı.

Organizasyonda vatandaşlara yoğurt ikram edildi.

İlçede bu yıl 50. kez düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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yoğurt Mersin Silifke yarışma

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