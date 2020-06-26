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Mersin’de toplu taşıma araçları pandemi kurallarına göre denetleniyor

MERSİN HABERLERİ  | 26.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca, korona virüs salgını boyunca toplu taşıma araçlarında düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerin, yeni normalleşme sürecinde de devam ettiği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temizlik, hijyen ve maske kullanımı konusunda yaptıkları denetimleri titizlikle sürdüren trafik zabıta ekipleri, virüse karşı alınan tedbirlerin, araç sürücüleri ve yolcular tarafından uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca, korona virüs salgını boyunca toplu taşıma araçlarında düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerin, yeni normalleşme sürecinde de devam ettiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temizlik, hijyen ve maske kullanımı konusunda yaptıkları denetimleri titizlikle sürdüren trafik zabıta ekipleri, virüse karşı alınan tedbirlerin, araç sürücüleri ve yolcular tarafından uygulanıp uygulanmadığını kontrol ediyor. Ekipler, tedbirler konusunda yolcu ve sürücüleri bilgilendiriyor.
Zabıta ekipleri, araçlara maskesiz ve fazla yolcu alınmaması konusunda denetim yaparken, sürücüleri de maske takmaları konusunda uyarıyor. Toplu taşıma araçlarının iç-dış temizliğini de denetleyen ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusuna dikkat çekiyor. Toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimleri günlük olarak yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.
Araçlar, günlük olarak denetleniyor
Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Amiri Mustafa Ortak, “Fazla yolcu alınıp alınmadığı, aracın iç-dış temizliği, araca maskesiz yolcu binmemesi, sürücünün maske takması konusunda denetim yaptık. Günlük olarak, sabah, öğle, akşam denetim yapıyoruz. Kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyoruz. Her şey onların sağlığı için” dedi.
Araç sürücüleri ve yolcuların da uygulamadan memnun olduğu belirtildi.

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